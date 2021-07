Raffaella Carrà, quale era la sua malattia: si poteva salvare? (Di giovedì 8 luglio 2021) Ancora in molti si chiedono quale siano state le cause che hanno portato alla scomparsa di Raffaella Carrà. E soprattutto ci si chiede se questa era una morte evitabile. Raffaella Carra? (Instagram @ Raffaellacarrafanpage)Dopo l’annuncio di Sergio Japino e i tantissimi messaggi di cordoglio alla famiglia, molte persone si chiedono cos’abbia causato la morte di Raffaella Carrà. Immediatamente si è parlato di un malore improvviso, ma poi è emersa la verità che era stata segreta per diversi mesi. La showgirl italiana è morta a 78 anni a causa di un tumore ... Leggi su chenews (Di giovedì 8 luglio 2021) Ancora in molti si chiedonosiano state le cause che hanno portato alla scomparsa di. E soprattutto ci si chiede se questa era una morte evitabile.Carra? (Instagram @carrafanpage)Dopo l’annuncio di Sergio Japino e i tantissimi messaggi di cordoglio alla famiglia, molte persone si chiedono cos’abbia causato la morte di. Immediatamente si è parlato di un malore improvviso, ma poi è emersa la verità che era stata segreta per diversi mesi. La showgirl italiana è morta a 78 anni a causa di un tumore ...

Advertising

rtl1025 : ?? Il riscaldamento prepartita da #Wembley a ritmo di Raffaella Carrà ?? Raffaella sarà la 23esima giocatrice in ca… - chetempochefa : “Cosa direbbe Raffaella Pelloni a Raffaella Carrà? Hai ballato, hai cantato e hai danzato. Adesso resta lì che io m… - elmundoes : Italia despide a Raffaella Carra - DAXdB : RT @RaiStoria: Tutti i colori di Raffa. Dal bianco e nero degli esordi alla consacrazione come star internazionale: @RaiCultura rende omagg… - ReTwitStorm_ita : #Raffaella Carrà, #Funerali in #Diretta su Rai 1 e Rete 4. #Continuano gli #Omaggi: A #Raccontare Comincia Tu ogni… -