Raffaella Carrà: da Maria De Filippi a Pippo Baudo, tanti i colleghi che le hanno reso omaggio alla camera ardente (Di giovedì 8 luglio 2021) Maria De Filippi, camera ardente Raffaella Carrà (foto Simona Berterame - Fanpage) Gli amici di sempre, i fan più accaniti, i colleghi, gli ammiratori, ma anche tante persone comuni. Una folla composta e commossa sta in queste ore rendendo omaggio alla salma di Raffaella Carrà presso la camera ardente allestita a Roma, al Campidoglio. A rendere l’ultimo saluto alla regina della tv italiana, anche tanti volti noti dello spettacolo, che ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 8 luglio 2021)De(foto Simona Berterame - Fanpage) Gli amici di sempre, i fan più accaniti, i, gli ammiratori, ma anche tante persone comuni. Una folla composta e commossa sta in queste ore rendendosalma dipresso laallestita a Roma, al Campidoglio. A rendere l’ultimo salutoregina della tv italiana, anchevolti noti dello spettacolo, che ...

Advertising

_Techetechete : Stasera #techetechete si regala una puntata speciale di 90 minuti dedicata alle esibizioni che Raffaella Carrà amav… - MasMadrid__ : ¡Queremos un Plaza para Raffaella Carrà!?? - Agenzia_Ansa : Il Presidente SIAE Giulio Rapetti Mogol chiede ai vertici della Rai di intitolare a Raffaella Carrà, icona dello sp… - Sereciv : RT @MediasetTgcom24: Raffaella Carrà, folla e commozione per i funerali della regina della tv #ciaoRaffaella - atznnav : RT @arctemjs: . a thread of raffaella carrà being an icon ??????????? ht… -