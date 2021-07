Pioli sul rinnovo di Kessie: «Sappiamo quanto è importante per noi» (Di giovedì 8 luglio 2021) Il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto oggi in conferenza stampa. Le sue parole su Franck Kessie Il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto oggi in conferenza stampa. Le sue parole su Franck Kessie, la cui trattativa per il rinnovo è ancora in fase di stallo (nonostante al momento prevalga l’ottimismo): «E’ cresciuto tanto ed è molto forte. Può crescere ancora di più. Sappiamo quanto è importante. L’ho sentito durante le vacanze. E’ sereno e motivato. Tornerà forte come prima». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Il tecnico rossonero Stefanoè intervenuto oggi in conferenza stampa. Le sue parole su FranckIl tecnico rossonero Stefanoè intervenuto oggi in conferenza stampa. Le sue parole su Franck, la cui trattativa per ilè ancora in fase di stallo (nonostante al momento prevalga l’ottimismo): «E’ cresciuto tanto ed è molto forte. Può crescere ancora di più.. L’ho sentito durante le vacanze. E’ sereno e motivato. Tornerà forte come prima». L'articolo proviene da Calcio News 24.

