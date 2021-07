Papa Francesco ricoverato, mercoledì giornata tranquilla ma in serata 'episodio febbrile' (Di giovedì 8 luglio 2021) Papa Francesco, ricoverato da domenica al Policlinico Gemelli di Roma per un'operazione al colon, mercoledì 'ha trascorso una giornata tranquilla, alimentandosi e mobilizzandosi autonomamente' ma 'in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 luglio 2021)da domenica al Policlinico Gemelli di Roma per un'operazione al colon,'ha trascorso una, alimentandosi e mobilizzandosi autonomamente' ma 'in ...

Advertising

vaticannews_it : #7luglio #PapaFrancesco: grazie per i tanti messaggi e per le preghiere - Avvenire_Nei : Per un giornalismo della fratellanza è il tema della riflessione proposta da @oss_romano in occasione dei suoi 160… - vaticannews_it : #6luglio #PapaFrancesco ha riposato bene durante la notte e stamattina ha letto alcuni quotidiani. Buoni gli esami… - Bellfrell : RT @ASchwibach: Il Sismografo: Italia Papa Francesco non ha bisogno della cortigianeria a mezzo stampa - ParrocchieCEePO : RT @Avvenire_Nei: Papa Francesco al Gemelli prega per i bimbi ricoverati -