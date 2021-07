Papa Francesco | gli aggiornamenti dopo l’operazione

(Di giovedì 8 luglio 2021) Continua senza intoppi il periodo di convalescenza di. Nella serata di ieri ha manifestato un episodio febbrile, ha precisato uno dei portavoce del Vaticano, ma la tac torace-addome a cui è stato sottoposto questa mattina ha dato esito negativo. “Sua Santità– spiega il portavoce Bruni – ha trascorso una giornata tranquilla, alimentandosi e mobilizzandosi autonomamente. Nel pomeriggio ha inteso manifestare la Sua paterna vicinanza ai piccoli degenti del vicino reparto di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile, facendo loro giungere il Suo affettuoso saluto. In serata ha manifestato un ...

'benedice' i ragazzi del Cinema ...... ma per il resto un decorso post operatorio che procede normalmente, a quanto si deduce dal bollettino di mezzogiorno, dopo la quarta notte e nel quinto giorno di ricovero al Gemelli:, ..."Papa Francesco ha trascorso una giornata tranquilla, alimentandosi e muovendosi autonomamente". In questo particolare momento rivolge il Suo sguardo a quanti soffrono, ...