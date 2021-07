**Omofobia: diretta Fedez-Zan divide i social, 'abbassa livello', 'ma non è un politico'** (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Forse è meglio se non parli di politica, si vede che non ne sai", "Ha fatto una pessima figura", "Ha già difficoltà col canto, figuriamoci con la politica", "Sì, ma non è un politico, non si può sapere tutto". Fedez spacca - ancora una volta- i social: la diretta che il rapper ha organizzato ieri sul suo canale Instagram, invitando Alessandro Zan e Marco Cappato con l'intento di chiarire luci ed ombre del disegno di legge contro l'omotransfobia, si è trasformato in un dibattito che, per lo più, non ha convinto gli utenti del web. Alcune 'gaffes' di Fedez hanno fatto da apripista ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Forse è meglio se non parli di politica, si vede che non ne sai", "Ha fatto una pessima figura", "Ha già difficoltà col canto, figuriamoci con la politica", "Sì, ma non è un, non si può sapere tutto".spacca - ancora una volta- i: lache il rapper ha organizzato ieri sul suo canale Instagram, invitando Alessandro Zan e Marco Cappato con l'intento di chiarire luci ed ombre del disegno di legge contro l'omotransfobia, si è trasformato in un dibattito che, per lo più, non ha convinto gli utenti del web. Alcune 'gaffes' dihanno fatto da apripista ...

