Napoli, Spalletti si presenta con il botto: che frecciata a Totti! (Di giovedì 8 luglio 2021) Inizia l’avventura per Luciano Spalletti, l’ex Inter è diventato il nuovo allenatore del Napoli. Gli azzurri sono reduci da una stagione troppo altalenante con Gennaro Gattuso in panchina, adesso dovranno riscattarsi e puntare almeno la qualificazione in Champions League. Spalletti non è mai banale e l’allenatore ha lanciato una frecciata a Francesco Totti, l’argomento è stato quello della serie tv in onore del Pupone. “Sono felice di aver dato la possibilità a Totti di fare una fiction e posso assicurargli che aveva anche i contenuti per farla su di lui. Mi dispiace che non abbia avuto grande successo ricevendo delle ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 8 luglio 2021) Inizia l’avventura per Luciano, l’ex Inter è diventato il nuovo allenatore del. Gli azzurri sono reduci da una stagione troppo altalenante con Gennaro Gattuso in panchina, adesso dovranno riscattarsi e puntare almeno la qualificazione in Champions League.non è mai banale e l’allenatore ha lanciato unaa Francesco Totti, l’argomento è stato quello della serie tv in onore del Pupone. “Sono felice di aver dato la possibilità a Totti di fare una fiction e posso assicurargli che aveva anche i contenuti per farla su di lui. Mi dispiace che non abbia avuto grande successo ricevendo delle ...

Advertising

sscnapoli : ?? #Spalletti “Orgoglioso di essere qui, Napoli completa il mio tour dell’anima” ?? - mirkocalemme : Primi segnali d'autoproduzione in casa #Napoli. Durante la conferenza stampa, #Spalletti ha fatto svelare le pettor… - annatrieste : 'La partita con il Verona? I calciatori del Napoli sono già tutti in debito con me. Il motivo glielo dirò poi' #Spalletti - LuigiPiccolo90 : RT @sscnapoli: ?? #Spalletti “Orgoglioso di essere qui, Napoli completa il mio tour dell’anima” ?? - FedericoRana1 : #Spalletti: 'Questa cosa che bisogna motivare i giocatori non mi piace: se vuoi giocare, ti alzi la mattina e ti mo… -