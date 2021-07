Mondo di mezzo, Alemanno assolto in Cassazione dall’accusa di corruzione. L’ex sindaco di Roma dovrà affrontare un nuovo processo d’Appello per traffico di influenze (Di giovedì 8 luglio 2021) La Corte di Cassazione ha assolto dall’accusa di corruzione Gianni Alemanno nell’ambito del processo Mondo di mezzo. L’ex sindaco di Roma, secondo quanto hanno deciso i giudici della Suprema Corte, dovrà però tornare davanti alla Corte d’Appello di Roma per un nuovo procedimento – al fine della rideterminazione della pena – che riguarderà il solo capo di imputazione, riqualificato nel reato di traffico di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 8 luglio 2021) La Corte dihadiGianninell’ambito deldidi, secondo quanto hanno deciso i giudici della Suprema Corte,però tornare davanti alla Cortediper unprocedimento – al fine della rideterminazione della pena – che riguarderà il solo capo di imputazione, riqualificato nel reato didi ...

