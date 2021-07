Maltempo Toscana: codice giallo per arrivo temporali, fino alle 24 di oggi 8 luglio (Di giovedì 8 luglio 2021) In base al bollettino emesso dalla sala operativa della Protezione civile regionale, le province interessate dal codice giallo sono quelle di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato dove sono possibili temporali, anche forti, ma localizzati L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 8 luglio 2021) In base al bollettino emesso dalla sala operativa della Protezione civile regionale, le province interessate dalsono quelle di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato dove sono possibili, anche forti, ma localizzati L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Toscana Maltempo, codice giallo per temporali Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo .

Temporali in arrivo PONTEDERA - Possibili temporali in Valdera, ma anche nel resto della provincia di Pisa e di Livorno, dalle 13 alla mezzanotte di oggi. Il centro funzionale della Regione Toscana ha previsto una rapida perturbazione nella giornata di oggi con possibilità di locali temporali. Possibili anche colpi di vento e grandinate .

Maltempo: in Toscana codice giallo per temporali - Toscana Agenzia ANSA Sostegni bis, esulta Cenni (Pd): "Per la Toscana possibili nuove spese sui danni all'agricoltura" La Regione Toscana potrà destinare le eventuali economie di spesa per gli interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, ...

Maltempo, previsti nubifragi e grandine ancora oggi (giovedì 8 luglio): massima attenzione Maltempo, previsti nubifragi e grandine ... più sensibile al Nord-Ovest, e in Toscana e Sardegna; in ulteriore lieve aumento nel resto del Centro-Sud, con punte vicine ai 40 gradi. Le previsioni meteo ...

