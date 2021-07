Lussemburgo, il premier Bettel dimesso dall’ospedale dopo 4 giorni di ricovero per Covid (Di giovedì 8 luglio 2021) Era risultato positivo al Covid lo scorso 27 giugno allarmando Bruxelles, dato che la notizia era arrivata due giorni dalla chiusura del Consiglio europeo. E dopo quattro giorni di ricovero causa Covid-19 il primo ministro del Lussemburgo, Xavier Bettel, è stato dimesso oggi dall’ospedale, dopo che le sue condizioni di salute hanno registrato un “miglioramento”. “Il presidente del Consiglio riprenderà ad esercitare le sue funzioni a partire dal 9 luglio”, ha dichiarato in una nota il governo, e allora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Era risultato positivo allo scorso 27 giugno allarmando Bruxelles, dato che la notizia era arrivata duedalla chiusura del Consiglio europeo. Equattrodicausa-19 il primo ministro del, Xavier, è statooggiche le sue condizioni di salute hanno registrato un “miglioramento”. “Il presidente del Consiglio riprenderà ad esercitare le sue funzioni a partire dal 9 luglio”, ha dichiarato in una nota il governo, e allora ...

