Il Paradiso delle Signore 6, spoiler: Salvatore e Irene potrebbero fare coppia (Di giovedì 8 luglio 2021) La sesta edizione de Il Paradiso delle Signore vedrà al centro della scena la nuova vita sentimentale di Salvatore. Le ultime indiscrezioni, sul cast, rivelano che Cosimo (almeno inizialmente) non prenderà parte alle nuove puntate; confermata invece la presenza di Gabriella. La coppia dopo la lettera del padre di Cosimo, era entrata profondamente in crisi, con il passare del tempo la donna ha perso completamente la fiducia dell'uomo che amava. I fan di Salvatore e Gabriella, viste le indiscrezioni circolate, hanno sperato sin da subito in un presunto ritorno di fiamma della ...

