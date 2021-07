«Grazie Raffaella»: davanti alla sede della Rai spunta una gigantografia con il volto della Carrà – Il video (Di giovedì 8 luglio 2021) Tra gli omaggi che ieri la città di Roma ha riservato a Raffaella Carrà, c’è anche una gigantografia con il suo volto, comparsa davanti alla sede Rai di viale Mazzini. «Grazie Raffaella», recita la didascalia che campeggia sopra il caschetto biondo dell’artista scomparsa lunedì 5 luglio, all’età di 78 anni. Il poster è stato mostrato in occasione del corteo funebre che ieri, 7 luglio, dalle 16 ha fatto tappa in alcuni luoghi simbolo della televisione italiana, nella Capitale, fino ad arrivare al ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 luglio 2021) Tra gli omaggi che ieri la città di Roma ha riservato a, c’è anche unacon il suo, comparsaRai di viale Mazzini. «», recita la didascalia che campeggia sopra il caschetto biondo dell’artista scomparsa lunedì 5 luglio, all’età di 78 anni. Il poster è stato mostrato in occasione del corteo funebre che ieri, 7 luglio, dalle 16 ha fatto tappa in alcuni luoghi simbolotelevisione italiana, nella Capitale, fino ad arrivare al ...

