DAZN conferma Pardo in squadra alla faccia dell’esclusiva triennale con Mediaset annunciata da Piersilvio Berlusconi

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 8 luglio 2021) Pierluigiha presentato la nuovache dprossima stagione 2021/2022 racconterà per la prima volta in esclusiva tutta la Serie A di calcio (e la Serie B in co-esclusiva con Sky). Unache per ovvie ragioni si arricchisce di nuovi conduttori, telecronisti e commentatori per garantire al meglio il racconto del campionato. La notizia rilevante è la presenza di Pierluigi, già telecronista di, ma che Pier Silviorecente presentazione dei palinsestiaveva ...