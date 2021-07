Con il progetto “Una Biblioteca per la Pace” rinasce la Biblioteca di Rodi e Perwin a Kobanê (Di giovedì 8 luglio 2021) Si è concluso il progetto di Arci Firenze “Una Biblioteca per la Pace” grazie al quale la città di Kobanê, nel Kurdistan siriano, ha oggi una nuova Biblioteca attiva ed un rinnovato spazio culturale ed aggregativo per i più giovani. La Biblioteca di Rodi e Perwin a Kobanê è stata infatti nuovamente equipaggiata di 450 nuovi libri e di strutture adatte ad ospitare le oltre 100 persone tra i 7 ed i 60 anni che ogni giorno la frequentano, oltre ad un folto gruppo di bambine e bambini che ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 8 luglio 2021) Si è concluso ildi Arci Firenze “Unaper la” grazie al quale la città di, nel Kurdistan siriano, ha oggi una nuovaattiva ed un rinnovato spazio culturale ed aggregativo per i più giovani. Ladiè stata infatti nuovamente equipaggiata di 450 nuovi libri e di strutture adatte ad ospitare le oltre 100 persone tra i 7 ed i 60 anni che ogni giorno la frequentano, oltre ad un folto gruppo di bambine e bambini che ...

Ultime Notizie dalla rete : Con progetto Radio Gedi pronte a ripartire Un progetto innovativo, insomma, che ci permette di presidiare, con la solita attenzione ai particolari e il costante desiderio di sperimentazione, il mondo digitale a 360°, portando il format di ...

Roma, pugno duro con gli esuberi: da Pedro a Pastore ecco la decisione del club Commenta per primo Quindici giorni di tempo per trovare soluzioni alternative. La Roma decide di fare sul serio con quei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico, guadagnano tanto e hanno puntato i piedi in qualche occasione. Il club giallorosso non convocherà per il ritiro diversi elementi. I più ...

“Dedlàdistè - Estate In Oltretorrente”, al via il progetto con la rassegna cinematografica - ParmaDaily.it Dalla “terra dei fuochi” la mappa dei luoghi abbandonati e confiscati Online il “catalogo” delle buone pratiche sul riuso degli spazi inutilizzati o sottratti alla criminalità, realizzato dal Csv di Caserta insieme a Labsus e diverse realtà locali. Oltre alla mappatura ...

Emis Killa ha annunciato “Keta Music vol. 3” Dopo una lunga attesa e grande hype da parte del pubblico, Emis Killa ha annunciato “Keta Music vol. 3”, il nuovo mixtape in uscita venerdì 23 luglio. Continua così la sua saga. L’album, la cui pubbli ...

