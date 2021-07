Coldiretti, in piazza agricoltori, allevatori e pastori contro l'invasione dei cinghiali (Di giovedì 8 luglio 2021) In piazza Montecitorio la protesta di agricoltori, allevatori e pastori contro l'invasione dei cinghiali in tutti i capoluoghi di Regione, a partire da Roma. L'iniziativa è stata organizzata dalla Coldiretti per chiedere di fermare la calamità che distrugge i raccolti, aggredisce gli animali, assedia le stalle e causa incidenti stradali, con pericoli concreti per tutti. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) InMontecitorio la protesta dil'deiin tutti i capoluoghi di Regione, a partire da Roma. L'iniziativa è stata organizzata dallaper chiedere di fermare la calamità che distrugge i raccolti, aggredisce gli animali, assedia le stalle e causa incidenti stradali, con pericoli concreti per tutti.

Advertising

Telefriuli1 : ?????????????????????? ???? ???????????? ???????????? ?? ???????????? ?????????????????? ?????? ?????? In 200 questa mattina hanno invaso piazza Unita, a Trieste.… - GenovaQuotidian : Coldiretti in piazza per una legge regionale contro i cinghiali. Piana: «La caccia è lo strumento che dà migliori r… - NBCreteregione : TROPPI CINGHIALI: COLDIRETTI IN PIAZZA A TRENTO - - ArmieTiro : Federcaccia in piazza al fianco di Coldiretti - A1Palmero : RT @genovatoday: Invasione di cinghiali, agricoltori in piazza -