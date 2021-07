Caserta, segregata per mesi: ex marito condannato a 4 anni (Di giovedì 8 luglio 2021) Un 30enne residente a Caserta, è stato condannato a 4 anni di carcere per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni. E’ stata segregata per mesi in casa dal marito e sottoposta a continue aggressioni, poi ha trovato il coraggio e la forza di scappare e rifugiarsi presso una struttura protetta per donne vittime Leggi su 2anews (Di giovedì 8 luglio 2021) Un 30enne residente a, è statoa 4di carcere per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni. E’ stataperin casa dale sottoposta a continue aggressioni, poi ha trovato il coraggio e la forza di scappare e rifugiarsi presso una struttura protetta per donne vittime

