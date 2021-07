BCE, revisione strategia: oggi l’annuncio sul nuovo obiettivo di inflazione (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – La Banca centrale europea è pronta ad annunciare i risultati della revisione della propria strategia di politica monetaria, un processo partito nel 2020 e poi rallentato dalla pandemia. Il punto più importante sarà la revisione della frase “Il Consiglio direttivo della BCE si propone, quale obiettivo primario, di mantenere l’inflazione su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio periodo”. Secondo le indiscrezioni, è probabile che la BCE fissi il suo obiettivo di inflazione al 2%, abbandonando la sua attuale formulazione, la quale creato l’impressione che ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – La Banca centrale europea è pronta ad annunciare i risultati delladella propriadi politica monetaria, un processo partito nel 2020 e poi rallentato dalla pandemia. Il punto più importante sarà ladella frase “Il Consiglio direttivo della BCE si propone, qualeprimario, di mantenere l’su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio periodo”. Secondo le indiscrezioni, è probabile che la BCE fissi il suodial 2%, abbandonando la sua attuale formulazione, la quale creato l’impressione che ...

