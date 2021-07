Al via le qualificazioni della seconda edizione del 24 Hours Esports Marathon (Di giovedì 8 luglio 2021) Finalmente stanno per iniziare le qualificazioni per la Maratona di Esports della durata di 24 ore. Parte di queste si terranno nello spazio Comics and Games della Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano. Come scritto sul regolamento ciascun giocatore potrà decidere di partecipare ad un solo titolo elegibile tra Fortnite, Assetto Corsa, League of Legends e Call of Duty Warzone. I migliori otto giocatori di ciascun titolo avranno la possibilità di sfidarsi nei giorni 11 e 12 settembre nell’evento principale. Il torneo, il cui nome ufficiale è 24 Hours Esports Marathon è ... Leggi su esports247 (Di giovedì 8 luglio 2021) Finalmente stanno per iniziare leper la Maratona didurata di 24 ore. Parte di queste si terranno nello spazio Comics and GamesFeltrinelli di Piazza Piemonte a Milano. Come scritto sul regolamento ciascun giocatore potrà decidere di partecipare ad un solo titolo elegibile tra Fortnite, Assetto Corsa, League of Legends e Call of Duty Warzone. I migliori otto giocatori di ciascun titolo avranno la possibilità di sfidarsi nei giorni 11 e 12 settembre nell’evento principale. Il torneo, il cui nome ufficiale è 24è ...

