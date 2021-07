(Di giovedì 8 luglio 2021) Al via il 18esimointernazionalea Società Oftalmologica italiana (SOI), il primopost - pandemia dove sono attese a Roma - fino a domenica - 2.500 persone da tutta Italia e ...

Advertising

Affaritaliani : Al via congresso Soi, la ripartenza dell'oftalmologia - UbaldoLorenzo : @Giovaguerrato davvero? Bologna, commercialisti senza mascherina al congresso: multati - lavostrasalute : Al via il 18° Congresso della SOI - Victorserge36 : Il vaccino contro il capitalismo. Risoluzione finale del terzo congresso nazionale - agenzia_nova : #Spagna La cosiddetta legge 'solo sì è sì' dovrà ora essere approvata dal Congresso dei deputati e dal Senato -

Ultime Notizie dalla rete : via congresso

askanews

Alil 18esimointernazionale della Società Oftalmologica italiana (SOI), il primopost - pandemia dove sono attese a Roma - fino a domenica - 2.500 persone da tutta Italia e dal ...Alil 18esimointernazionale della Società Oftalmologica italiana (SOI), il primopost - pandemia dove sono attese a Roma - fino a domenica - 2.500 persone da tutta Italia e dal ...Roma, 8 lug. (askanews) - Al via il 18esimo Congresso internazionale della Società Oftalmologica italiana (SOI), il primo congresso post-pandemia dove sono attese a Roma - fino a domenica - 2.500 ...GENZANO (politica) - Il Congresso si terrà nella sede del Partito Democratico in via Garibaldi 1 ilmamilio.it - contenuto esclusivo Domenica 11 luglio 2021 alle ore 10.30 si terrà il Congresso costit ...