Addio a Robert Downey sr | malato di Parkinson | il commosso tributo del figlio

Dondolino72 : RT @SpikeItalia: “La scorsa notte papà se n’è andato pacificamente nel sonno, dopo aver passato anni a sopportare le devastazioni del Parki… - veneziaradiotv : Morto Robert Downey Sr.: addio al papà di Iron Man - cannibal_kid : RT @SpikeItalia: “La scorsa notte papà se n’è andato pacificamente nel sonno, dopo aver passato anni a sopportare le devastazioni del Parki… - AMarya86 : RT @comingsoonit: Dopo cinque anni di battaglia col Parkinson, si è spento a 85 anni il regista indipendente #RobertDowneySr, controversa f… - SpikeItalia : “La scorsa notte papà se n’è andato pacificamente nel sonno, dopo aver passato anni a sopportare le devastazioni de… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Robert

Downey Jr., che negli ultimi anni è tornato in auge grazie al personaggio di Iron Man, piange la scomparsa del padre. A 85 anni,Downey Sr. è morto ieri a New York. Forse non tutti ...Sempre disgustato dall'ipocrisia dell'America e di Hollywood,Downey Sr. non si è mai fatto irreggimentare, diventando una leggenda per i cinefili , tanto che registi come William Friedkin e ...Robert Downey Jr padre: dopo 5 anni di Parkinson, la malattia si è portata via il regista, padre dell'attore noto come Iron Man.Il figlio del celebre regista, Robert Downey Jr., ha annunciato la triste notizia sui social. Robert John Downey Sr., famoso regista del cinema sperimentale americano anni 70, è venuto a mancare nella ...