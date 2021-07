U-Power rimanda la quotazione a Piazza Affari

(Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – U-, azienda di Novara attiva nella progettazione di articoli destinati alla protezione e alla sicurezza negli ambienti di lavoro, ha deciso dire la propria. Il gruppo guidato da Pier Franco Uzzeni avrebbe dovuto debuttare nel mese di luglio sul segmento STAR di Borsa italiana, diventando la quarta matricola del 2021 sul listino principale (dopo Philogen, SECO e The Italian Sea Group). “In merito al processo di ammissione adelle proprie azioni ordinarie su Mta, U-Group ha deciso di valutare finestre ...

