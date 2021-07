Sardegna | la rabbia di Giulia | ' stuprata da 4 ragazzi ma pm chiede archiviazione | perché?'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Palermo, 7 lug. (Adnkronos) - "E' stato terribile. A distanza di due anni sto ancora malissimo. Prendo psicofarmaci, non riesco a dormire. Penso sempre a quella maledetta notte in cui la mia amica ed io siamo state stuprate, per più di un'ora, su una spiaggia a Porto Cervo, da quattro, quattro energumeni. Hanno abusato di noi. E adesso la Procura di Tempio Pausanial'per tutti e quattro. La stessa Procura che ha chiesto, invece, il processo per altri quattroaccusati dello stesso reato. Ma tra i miei stupratori non c'è il figlio di Beppe Grillo... Sono molto amareggiata. Non so se ...