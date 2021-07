Renzi lancia il suo nuovo libro: «Mi accusano di essere come Salvini. E poi ci fanno gli accordi» (Di mercoledì 7 luglio 2021) “‘Sei uguale a Salvini’ può dirlo solo chi vive di slogan e non approfondisce”. Così Matteo Renzi su Facebook attaccando ad alzo zero gli ex alleati dem e 5Stelle. Che lo accusano di essere diventato filo-leghista. come in passato lo additavano come un pericoloso berlusconiano. Renzi: mi accusano di essere uguale a Salvini. Poi ci fanno gli accordi L’ex rottamatore non ci sta. Guai a fare certi paragoni. lanciando sui social una anticipazione audio del suo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 luglio 2021) “‘Sei uguale a’ può dirlo solo chi vive di slogan e non approfondisce”. Così Matteosu Facebook attaccando ad alzo zero gli ex alleati dem e 5Stelle. Che lodidiventato filo-leghista.in passato lo additavanoun pericoloso berlusconiano.: midiuguale a. Poi cigliL’ex rottamatore non ci sta. Guai a fare certi paragoni.ndo sui social una anticipazione audio del suo ...

Advertising

dei_alba : RT @Fabio68017588: Staino spezza una lancia per Renzi sul ddl Zan. Ci vuole coraggio, sarà linciato, ma è la prima crepa di un miope fronte… - patriziadegioia : RT @Fabio68017588: Staino spezza una lancia per Renzi sul ddl Zan. Ci vuole coraggio, sarà linciato, ma è la prima crepa di un miope fronte… - gigioLuc : RT @Fabio68017588: Staino spezza una lancia per Renzi sul ddl Zan. Ci vuole coraggio, sarà linciato, ma è la prima crepa di un miope fronte… - Gioia_8 : @FlavioRenzo49 Renzi che lancia l'# ControCorrente che guarda caso è anche il titolo del suo libro va bene invece?… - pbarbero1 : RT @Fabio68017588: Staino spezza una lancia per Renzi sul ddl Zan. Ci vuole coraggio, sarà linciato, ma è la prima crepa di un miope fronte… -