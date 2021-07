Omofobia | Valente Pd | ' mai nascosto contrarietà ma mio voto non in discussione'

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug (Adnkronos) - "C'è qualcuno che specula in modo misero sulla tenuta del Pd, ipotizzando franchi tiratori nel gruppo dei Dem sui voti al Ddl zan. Non è la prima volta che accade. Giochi di palazzo a cui alcuni si dedicano troppo di frequente. Anche questo contribuisce purtroppo a un dibattito tutto mediatico e per nulla di merito". Lo dice la senatrice del Pd Valeria. "La mia posizione è da tempo netta e chiara. Non ho maile miesu alcuni punti di quel testo così come sul metodo scelto, esprimendole forse insieme a pochi altri, sin dalla prima lettura alla Camera -prosegue-. ...

Il Sannio Quotidiano

...della commissione Giustizia del Senato che per sette mesi ha tenuto la legge Zan contro l'... Nel Pd sono due le senatrici che apertamente hanno espresso dissenso sulla legge, Valeriae ......in una riunione con il segretario Enrico Letta dalle senatrici Valeria Fedeli e Valeria, ... il contrasto alla discriminazione e alla violenza sarà per motivi "fondati sull'o sulla ...Anche questo contribuisce purtroppo a un dibattito tutto mediatico e per nulla di merito". Lo dice la senatrice del Pd Valeria Valente. Pubblicità "La mia posizione è da tempo netta e chiara. Non ho ...La giornata aveva un punto fermo, vale a dire il voto dell'Aula alle 16,30 ... gruppo delle Autonomie hanno rispettato il patto e votato per portare la legge sull'omofobia in Aula il 13, pur ...