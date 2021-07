NBA Finals 2021, Chris Paul da applausi: gara-1 è di Phoenix, Milwaukee ko 118-105 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Questa notte si è giocata gara-1 delle NBA Finals 2021 tra Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. Chris Paul ha ripreso il discorso he aveva iniziato in gara-6 contro i Clippers, guidando Phoenix a un successo controllato che neanche il tentativo di rimonta nel finale di Khris Middleton riesce a sventare. Gli uomini di Williams prendono possesso del match nel primo quarto d’ora, toccano le 20 lunghezze di vantaggio nel terzo quarto e si prendono il primo atto per 118-105 nonostante la guardia dei Bucks sia stata in grado di riportare i suoi a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Questa notte si è giocata-1 delle NBAtraSuns eBucks.ha ripreso il discorso he aveva iniziato in-6 contro i Clippers, guidandoa un successo controllato che neanche il tentativo di rimonta nel finale di Khris Middleton riesce a sventare. Gli uomini di Williams prendono possesso del match nel primo quarto d’ora, toccano le 20 lunghezze di vantaggio nel terzo quarto e si prendono il primo atto per 118-105 nonostante la guardia dei Bucks sia stata in grado di riportare i suoi a ...

