L’Italia stacca il pass per la finale (Di mercoledì 7 luglio 2021) di Diego Pantani L’Italia calcistica, dopo una prestazione di livello, supera anche l’ostacolo Spagna, e conquista la possibilità di giocarsi la finale per il titolo europeo, che si disputerà ancora a Wembley domenica prossima. L’Italia ha un’approccio positivo alla gara, ma gli spagnoli, abili nel palleggio, hanno un maggior possesso palla. All’22’pt Immobile riceve un pallone per un attaccante che poteva essere gestito meglio, ma come è già capitato nelle ultime due gare, cincischia un po’ troppo, perdendo così una ghiotta occasione. II tecnico iberico Luis Enrique schiera inizialmente il centrocampista offensivo Dani Olmo come ”falso ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) di Diego Pantanicalcistica, dopo una prestazione di livello, supera anche l’ostacolo Spagna, e conquista la possibilità di giocarsi laper il titolo europeo, che si disputerà ancora a Wembley domenica prossima.ha un’approccio positivo alla gara, ma gli spagnoli, abili nel palleggio, hanno un maggior possesso palla. All’22’pt Immobile riceve un pallone per un attaccante che poteva essere gestito meglio, ma come è già capitato nelle ultime due gare, cincischia un po’ troppo, perdendo così una ghiotta occasione. II tecnico iberico Luis Enrique schiera inizialmente il centrocampista offensivo Dani Olmo come ”falso ...

Agenzia_Ansa : L'Italbasket stacca il pass per i giochi olimpici di Tokyo. Nella finale del torneo preolimpico di Belgrado gli azz… - SvSport1 : L'euro Italia di Mancini stacca il pass per la finale: gioia irrefrenabile sulle spiagge della riviera (FOTO) - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili #InsigneLorenzo Gazzetta – Euro2020, l’Italia stacca il pass per l… - savonanews : L'euro Italia di Mancini stacca il pass per la finale: gioia irrefrenabile sulle spiagge della riviera (FOTO) - Giuggio72684862 : RT @fasulo_antonio: Se l'Italia del Basket stacca il pass per le #Olimpiadi dopo 17 anni, è merito di Italia Viva che lo chiedeva da tempo.… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia stacca Europei 2021, ascolti tv da capogiro per Italia-Spagna: 19,5 milioni di spettatori con il 77% di share Il Fatto Quotidiano