L’indiscrezione | Salernitana | Mota Carvalho prima scelta per l’attacco Simy costa troppo

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Danyè laperdella. Il portoghese classe 1998 ha ancora un anno di contratto con il Monza e per caratteristiche sarebbe perfetto per il sistema di gioco firmato Castori. Può darsi che già nei prossimi giorni la trattativa entri nel vivo. Allapiace molto, in uscita da Crotone, ma i costi sono inaccessibili. E per la difesa un obiettivo è Gagliolo, molto legato a Castori, ma concorrenza importante della Samp.