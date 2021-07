L’imprenditore Melega | “Mai rapporti con maggior parte società coinvolte in operazione ‘doppio click' ”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Maicon ladellenell’della Gdf’. Lo precisa, “in relazione alle notizie apparse oggi su tutte le testate giornalistiche, con riferimento all’esecuzione di un sequestro preventivo per 72.000.000 di euro”,Marco, spiegando che “il procedimento cui si fa riferimento attiene esclusivamente a presunti reati tributari contestati a numerosecon le quali lo stesso non ha avuto alcun rapporto e non ha nessuna attinenza ...