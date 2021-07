Advertising

infoitinterno : Il Pd si barrica sul ddl omofobia: niente trattativa e si va alla conta -

Ultime Notizie dalla rete : barrica sul

il Giornale

posto, nel corso della tarda mattinata di martedì 6 luglio, sono intervenuti anche gli operatori del 118. L'uomo, già noto alle forze di polizia, aveva trascorso la notte in un albergo e, una ...posto hanno operato anche i Carabinieri di Novi e il 118 .Vana la mediazione di Ostellari, prova muscolare dei dem: si va in Aula il 13 luglio. Letta esulta: "Avanti, i voti ci sono". Ma rischia il flop. Salvini: "Se verrà affossato è colpa sua" ...Sul caso si è espressa anche Boldrini ... a 11 agenti e agli assistenti sociali a casa dove la donna vive «Lui era barricato in bagno a piangere e si è chiuso non appena sono arrivati.