Il figlio segreto di Carlo e Camilla ha un'altra prova: un dettaglio lo accomuna al Principe (Di mercoledì 7 luglio 2021) Per un motivo o per un altro, la famiglia reale britannica resta sempre la più chiacchierata di tutti, e questa volta non sono Harry e Meghan a far parlare di loro. Non sembra conoscere battuta d'arresto, infatti, l'epopea di Simon Dorante-Day, australiano di 55 anni e figlio segreto, a suo dire, di Carlo e Camilla. Secondo Dorante, sarebbe stato concepito nel lontano nel 1965, quando il Principe del Galles e la Duchessa di Cornovaglia non erano che dei ragazzini di 18 e 17 anni rispettivamente, molti anni prima della loro relazione ufficiale. Nonostante la Casa Reale non abbia mai acconsentito al test del ...

