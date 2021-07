“Ha detto si”, fantastica proposta di matrimonio: si sposeranno, è ufficiale (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Ha detto si”, fantastica proposta di matrimonio su una meravigliosa spiaggia delle Maldive: si sposeranno, è ufficiale. “Ha detto si”, fantastica proposta di matrimonio su una meravigliosa spiaggia delle Maldive: si sposeranno, è ufficiale. (Fonte Instagram)Quale donna non vorrebbe ricevere una proposta di matrimonio su una incantevole spiaggia delle Maldive? Ebbene, abbiamo una fortunata! Nelle scorse ore, infatti, un famoso calciatore ha chiesto alla ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Hasi”,disu una meravigliosa spiaggia delle Maldive: si, è. “Hasi”,disu una meravigliosa spiaggia delle Maldive: si, è. (Fonte Instagram)Quale donna non vorrebbe ricevere unadisu una incantevole spiaggia delle Maldive? Ebbene, abbiamo una fortunata! Nelle scorse ore, infatti, un famoso calciatore ha chiesto alla ...

Advertising

milkshakesks : Comunque non so se è un pregio o un difetto ma io sono identica a tommaso ad egocentrismo, se avessi fatto una dire… - ludovicasskarma : 11. dopo il gol di morata ho detto esplicitamente al mio ragazzo: “se l’italia perde è la punizione di dio per aver… - PaoloCond : @Ern4Pel Ciao Ernesto. L’ho detto ieri sera citando la sua fantastica risposta (“il naso mi piace più così”) alla m… - GPuranga : @giostuzzi Ma che partita ha visto ieri? È stata una delle più belle degli ultimi anni, come ha detto Luis Enrique… - miss28you : @wintercxndy @G02D3N eii la pasta è buona non la offendere non ha detto niente che ha a che fare con l'egocentris… -