Giustizia: in consiglio regionale Lombardia si discuterà di referendum

Milano, 7 lug. (Adnkronos) – Richiesta di referendum abrogativo su sei quesiti in materia di Giustizia: abolizione della legge Severino, limiti agli abusi della custodia cautelare, separazione delle carriere dei magistrati, riforma del Csm, equa valutazione dei magistrati e responsabilità diretta dei magistrati. Se ne occuperà il consiglio regionale nella prossima seduta, martedì 13 luglio, dopo il via libera, oggi, da parte della Commissione Affari Istituzionali presieduta dalla Consigliera Alessandra Cappellari (Lega). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

