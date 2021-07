Francesco Oppini rivela: “Ecco perché mi hanno bullizzato” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Francesco Oppini, nel corso di un’intervista, ha parlato di quando da giovanissimo fu bullizzato spiegando per quale motivo. È in edicola il nuovo numero di Novella 2000, in cui si… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 7 luglio 2021), nel corso di un’intervista, ha parlato di quando da giovanissimo fuspiegando per quale motivo. È in edicola il nuovo numero di Novella 2000, in cui si… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

AleTznMC8 : Che voglia di esultare alle partite della juve e della nazionale con Francesco Maria Oppini #Likeoppini - AleCaruso87 : RT @cmqgloria: FRANCESCO OPPINI RAPPRESENTA TWITTER ORA - veneredirimmel_ : Ultimamente mi rendo conto di sembrare quasi una hater di tommaso, in realtà lo prendo sempre per il culo, il gf è… - ale_ciarrox98 : FRANCESCO MARIA OPPINI IL GFVIP5 È FINITO 3 ANNI FA LO DEVI SUPERARE - rarioncesaid : bravissimi gli spagnoli a salire sull’aereo di ritorno e vedere wembley dal finestrino citazione by francesco mio marito oppini -