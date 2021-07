Forte esplosione a Dubai | divampa un incendio nel container di una nave – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Una fortissimaè stata avvertita a, in unaattraccata nel porto di Jabal Ali, in seguito a un. Il governo dell’emirato ha fatto sapere in una nota che «unè scoppiato in unall’interno di unaancorata nel porto di Jebel Ali, dopo che nel porto è stata udita una». E che «una squadra della Protezione civile dista lavorando per spegnerlo». IlMedia Office ha fatto sapere che non sono state segnalate vittime. I residenti ...