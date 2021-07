Eutanasia, colpo di mano di Pd e M5S: sì al testo base. La Lega insorge: «Ci hanno prevaricato» (Di mercoledì 7 luglio 2021) Mentre al Senato si consuma la battaglia sul ddl Zan, che martedì prossimo andrà in Aula in un clima quanto mai infuocato, alla Camera si apre un altro fronte di scontro interno alla maggioranza sui temi etici. Stavolta oggetto della contrapposizione tra Pd e M5s da una parte e Lega dall’altro è la legge sull’Eutanasia, il cui testo base ha ricevuto l’ok a Montecitorio, in un contesto di sospetti, sgambetti e «prevaricazioni». Alla Camera passa il testo base sull’Eutanasia A dare all’annuncio del via libera al testo base è ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Mentre al Senato si consuma la battaglia sul ddl Zan, che martedì prossimo andrà in Aula in un clima quanto mai infuocato, alla Camera si apre un altro fronte di scontro interno alla maggioranza sui temi etici. Stavolta oggetto della contrapposizione tra Pd e M5s da una parte edall’altro è la legge sull’, il cuiha ricevuto l’ok a Montecitorio, in un condi sospetti, sgambetti e «prevaricazioni». Alla Camera passa ilsull’A dare all’annuncio del via libera alè ...

Advertising

SecolodItalia1 : Eutanasia, colpo di mano di Pd e M5S: sì al testo base. La Lega insorge: «Ci hanno prevaricato»… - xulnet : RT @MatteoMainardi: Il Parlamento batte un colpo sul suicidio assistito. Per l’eutanasia legale si firma per il referendum - - PorellaOfficial : RT @MatteoMainardi: Il Parlamento batte un colpo sul suicidio assistito. Per l’eutanasia legale si firma per il referendum - - brazof666 : RT @MatteoMainardi: Il Parlamento batte un colpo sul suicidio assistito. Per l’eutanasia legale si firma per il referendum - - Blowjoint : RT @MatteoMainardi: Il Parlamento batte un colpo sul suicidio assistito. Per l’eutanasia legale si firma per il referendum - -