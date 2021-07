Europei: Balotelli, non capisco l'odio nei miei confronti (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Ho visto tanti insulti nei miei confronti e come sapete non ho problemi a esprimere i miei pensieri. Non capisco tutto questo odio nei miei confronti da parte di tanti di voi italiani. L'Italia sta ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Ho visto tanti insulti neie come sapete non ho problemi a esprimere ipensieri. Nontutto questoneida parte di tanti di voi italiani. L'Italia sta ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Europei: Balotelli, non capisco l'odio nei miei confronti: (ANSA) - ROMA, 07 LUG - 'Ho visto tanti… - ErosBonazzi : RT @Signorasinasce: La sparata di #Balotelli : 'Se fossi andato agli #Europei avrei fatto inginocchiare tutti gli Azzurri'. Ma per fortuna… - QuestoTizio : RT @Signorasinasce: La sparata di #Balotelli : 'Se fossi andato agli #Europei avrei fatto inginocchiare tutti gli Azzurri'. Ma per fortuna… - nieddupierpaolo : RT @Signorasinasce: La sparata di #Balotelli : 'Se fossi andato agli #Europei avrei fatto inginocchiare tutti gli Azzurri'. Ma per fortuna… - Mikepub1 : RT @Signorasinasce: La sparata di #Balotelli : 'Se fossi andato agli #Europei avrei fatto inginocchiare tutti gli Azzurri'. Ma per fortuna… -