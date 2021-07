È iniziata la semifinale tra Inghilterra e Danimarca In palio la sfida con l' Italia

Advertising

nonbirishiteru : RT @Atlantide4world: Nella tarda serata di martedì, curiosamente subito dopo i rigori della semifinale di EURO 2020 Spagna-Italia, l'Etna h… - CaesarNakrop : RT @Atlantide4world: Nella tarda serata di martedì, curiosamente subito dopo i rigori della semifinale di EURO 2020 Spagna-Italia, l'Etna h… - Atlantide4world : Nella tarda serata di martedì, curiosamente subito dopo i rigori della semifinale di EURO 2020 Spagna-Italia, l'Etn… - Etzi2891 : Iniziata la ripresa. FORZA @Vivo_Azzurro. #EURO2020 @EURO2020 #Londra #Wembley #Semifinale #ItaliaSpagna #ITAESP… - Etzi2891 : @EURO2020 #Semifinale Iniziata allo Stadio #Wembley di #Londra #ItaliaSpagna. FORZA @Vivo_Azzurro. #EURO2020… -

Ultime Notizie dalla rete : iniziata semifinale

La stagione erbivora per il numero 9 al mondo ècome meglio non poteva meno di dieci giorni fa, con un trionfo quasi comodo al Queen's , dove in tutto il torneo ha lasciato un solo set e ...4° SET 6 - 3 - Èper Matteo Berrettini, che tiene il servizio a zero e batte Auger - Aliassime - Non molla ... La stagione erbivora per il numero 9 al mondo ècome meglio non poteva ...Una sfida appassionante e avvincente, iniziata con Berrettini che si è subito portato ... ha staccato quindi il pass per la sua seconda semifinale Slam, la prima a Wimbledon. Un traguardo storico per ...4° SET 3 - 0 - Difende agevolmente il break Matteo Berrettini, che vince il quinto game consecutivo a cavallo tra terzo e quarto set - Subito break dell'azzurro, che allunga ...