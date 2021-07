Contrabbando di carburante | a Salerno sequestri per 128 mln Gli indagati viaggiavano in Porsche e Lamborghini

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Ostentavano le ricchezze accumulate: ne sono un esempio le auto di lusso, come, rigorosamente intestate a società estere, sfoggiate in occasione delle inaugurazioni dei distributori divia via acquistati. Emerge anche questo dall’inchiesta della Procura di Nocera Inferiore, diretta da Antonio Centore, che ha fatto luce su una maxi evasione fiscale messa in piedi da due organizzazioni nel settore dell’import didall’estero. La Guardia di Finanza ha arrestato quattro persone ed eseguito contestualmente un sequestro di beni, per oltre 128 milioni di euro, tra i quali figurano anche ...