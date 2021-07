"Come il caso Grillo, ma niente processo": l'accusa ai pm (Di mercoledì 7 luglio 2021) La denuncia di una ragazza per i fatti avvenuti nel luglio 2019, sempre in Sardegna: "Cosa hanno in più nell'altra vicenda? Che c'è il figlio di Grillo?" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 luglio 2021) La denuncia di una ragazza per i fatti avvenuti nel luglio 2019, sempre in Sardegna: "Cosa hanno in più nell'altra vicenda? Che c'è il figlio di?"

Advertising

FranAltomare : Io comunque agli spagnoli voglio bene. Non c’è quel gusto sadico come quando battiamo una nazione a caso che voleva… - marattin : Evitiamo di sparare cifre a caso, e dedichiamoci a declinare una riforma fiscale strutturale, coerente e complessiv… - civati : Compromessi al ribasso, come nel caso citato. E i protagonisti sono sempre gli stessi. Viva il meno peggio che al p… - Nancjyconsolat1 : RT @romanticbolat: kiraz sentiva fin dal primo istante che serkan per lei non era uno sconosciuto lei sentiva in cuor suo che lui sarebbe s… - RenatoSouvarine : @odilelly @stefanococcia60 @davidallegranti @davide_vecchi È la tua opinione. Tra l'altro, ampiamente smentita dai… -