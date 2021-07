Carolina Marconi e la lotta al tumore, capelli rasati a zero: «Non ne potevo più di vederli cadere» (Di mercoledì 7 luglio 2021) Carolina Marconi si è rasata a zero i capelli. Un gesto di grande coraggio per l’ex gieffina che sta combattendo ormai da qualche settimana contro un tumore. La Marconi ha comunicato sui social, sorridente e raggiante come sempre, che ha deciso di rasarsi a zero da sola perché non sopportava più l’idea di perdere i capelli a causa della chemioterapia a cui si sta sottoponendo. «Ecco a voi la vostra pelatina. Non ne potevo più, vederli cadere, e rasarli è stata una liberazione», ha esordito, ironizzando ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 7 luglio 2021)si è rasata a. Un gesto di grande coraggio per l’ex gieffina che sta combattendo ormai da qualche settimana contro un. Laha comunicato sui social, sorridente e raggiante come sempre, che ha deciso di rasarsi ada sola perché non sopportava più l’idea di perdere ia causa della chemioterapia a cui si sta sottoponendo. «Ecco a voi la vostra pelatina. Non nepiù,, e rasarli è stata una liberazione», ha esordito, ironizzando ...

Advertising

UnioneSarda : #CarolinaMarconi si rasa a zero per la chemio: “Non ne potevo più di veder cadere i capelli” - PasqualeMarro : #CarolinaMarconi la foto che vale più di mille parole - francobus100 : Carolina Marconi e il tumore al seno, la showgirl si rasa a zero: «Non ne potevo più, è stata una liberazione»… - zazoomblog : Carolina Marconi si rasa i capelli: “La salute è la cosa fondamentale” - #Carolina #Marconi #capelli: #salute - zazoomblog : Carolina Marconi in cura per il cancro al seno si mostra mentre rasa i capelli: “Non ne potevo più di vederli cader… -