Balotelli all’Adana Demirspor | le cifre del contratto

Mario Balotelli è un nuovo calciatore dell'Adana Demirspor: i dettagli del contratto firmato dall'attaccante con il club turco Mario Balotelli è stato annunciato oggi dall'Adana Demirspor come rinforzo di lusso per la prossima stagione di Super Lig, la prima divisione turca. Come riportato da Sky Sport, l'attaccante classe '90 ha firmato un contratto triennale da 2,7 milioni di euro più bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

