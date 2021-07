Arisa confermata ad Amici 21: ha rifiutato una cifra altissima da un altro programma, ecco quale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Arisa è stata confermata anche per Amici 21. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, anche il prossimo anno, avrà nella sua squadra la bravissima cantante. Arisa confermata ad Amici 21: ha rifiutato una cifra altissima da un reality Proprio per confermare l’impegno con Amici di Maria, Arisa avrebbe rinunciato ad un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 7 luglio 2021)è stataanche per21. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, anche il prossimo anno, avrà nella sua squadra la bravissima cantante.ad21: haunada un reality Proprio per confermare l’impegno condi Maria,avrebbe rinunciato ad un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Arisa confermata ad Amici 21: ha rifiutato una cifra altissima da un altro programma, ecco quale… - zazoomblog : Amici 21: confermata Arisa nel ruolo di coach - #Amici #confermata #Arisa #ruolo #coach - GiuseppeporroIt : Amici 21, Arisa confermata nel cast della nuova edizione: ecco a quale programma avrebbe rinunciato per il talent s… - volteggiando : Arisa confermata, la notizia che non avrei voluto leggere - IsaeChia : #Amici21, Arisa confermata per la nuova edizione: la cantante ha rinunciato ad una cifra altissima per prendere par… -