A14 | da domani normale viabilità P S Elpidio - Pescara Nord

Advertising

Fai_Nazionale : #A14: convocata riunione per domani presso @RegioneMarcheIT. Bene, ma 'ci saremmo aspettati che fossero coinvolte… -

Ultime Notizie dalla rete : A14 domani

Agenzia ANSA

"Dal primo pomeriggio del 9 luglio sullaBologna - Taranto verranno ripristinate le normali condizioni di viabilità nel tratto tra Porto Sant'Elpidio e Pescara Nord dove torneranno disponibili due corsie per senso di marcia, grazie alla ...In, dalle 23 alle 5 di, sarà chiuso il tratto fra Atri - Pineto e Pescara. In A25 sarà invece chiuso lo svincolo di Alanno/Scafa, carreggiata nord. Infine in A24 chiusura notturna del ..."Dal primo pomeriggio del 9 luglio sulla A14 Bologna-Taranto verranno ripristinate le normali condizioni di viabilità nel tratto tra Porto Sant'Elpidio e Pescara Nord dove torneranno disponibili due c ...In A14, dalle 23 alle 5 di domani, sarà chiuso il tratto fra Atri-Pineto e Pescara. In A25 sarà invece chiuso lo svincolo di Alanno/Scafa, carreggiata nord. Infine in A24 chiusura notturna del Traforo ...