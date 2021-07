Volkswagen ID: arrivano gli aggiornamenti over-the-air (Di martedì 6 luglio 2021) La Volkswagen fa un altro passo fondamentale per diventare un fornitore di mobilità orientato al software: a partire da quest’estate, la Marca invierà regolarmente aggiornamenti software over-the-air (OTA) ai modelli della gamma ID. La Volkswagen è il primo costruttore di volume a rendere questa tecnologia innovativa disponibile su larga scala per i suoi Clienti. Il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Golf elettrica ultime novità: alta convenienza Seat presenta Cupra El-Born, la vettura elettrica Nissan e-4ORCE: il futuro con 2 ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 6 luglio 2021) Lafa un altro passo fondamentale per diventare un fornitore di mobilità orientato al software: a partire da quest’estate, la Marca invierà regolarmentesoftware-the-air (OTA) ai modelli della gamma ID. Laè il primo costruttore di volume a rendere questa tecnologia innovativa disponibile su larga scala per i suoi Clienti. Il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Golf elettrica ultime novità: alta convenienza Seat presenta Cupra El-Born, la vettura elettrica Nissan e-4ORCE: il futuro con 2 ...

Advertising

HDmotori : RT @HDmotori: Volkswagen, arrivano gli aggiornamenti OTA per ID.3 e ID4: ecco come funzionano - HDmotori : Volkswagen, arrivano gli aggiornamenti OTA per ID.3 e ID4: ecco come funzionano - alvolante_it : La versione sportiva GTI della Volkswagen Polo si rinnova: il 2.0 TSI guadagna 7 CV ed arrivano i nuovi sistemi di… -