Spike Lee | George Floyd e neri uccisi ancora come animali

(Di martedì 6 luglio 2021) Lo si poteva immaginare. È bastata la presenza del barricaderoLeepresidente di giuria al Festival di Cannes che si apre stasera e la conferenza è diventata un laboratorio politico. Cosa ha dettolee? Prima il regista ha ricordato quando era venuto a Cannes con FA LA COSA GIUSTA nel 1989 : “Allora i giornali americani mi accusarono di istigare la violenza negli Stati Uniti con quel film, ma da allora nulla è cambiato nel mio paese. Basti pensare al solo caso di. Di fatto isperanooggi di non essere cacciati ...

Advertising

SkyTG24 : Cannes, conferenza esplosiva di Spike Lee: 'Putin e Bolsonaro? Due gangster' - Marilenapas : RT @SkyTG24: Cannes, conferenza esplosiva di Spike Lee: 'Putin e Bolsonaro? Due gangster' - selfmadedeuza : Spike Lee quel roi - fisco24_info : Spike Lee a Cannes presidente barricadero: 'Neri cacciati ancora come animali', dice a conferenza giuria - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Cannes, conferenza esplosiva di Spike Lee: 'Putin e Bolsonaro? Due gangster' -

Ultime Notizie dalla rete : Spike Lee

Non si è fatto pregare, Presidente della Giuria del 74° Festival di Cannes ( SPECIALE SKY TG24 ): il regista afro - americano di Fa' la cosa giusta , BlacKKKlansman e tanti altri capolavori è da sempre ...La giuria è presieduta dal regista americanoLee, prima persona di colore a guidare la giuria, a 30 anni dal suo film 'Fa' la cosa giusta' ha detto: "Avremmo pensato che i neri avrebbero smesso di essere braccati come animali". Nanni Moretti uni ...Breve guida alla 74ª edizione iniziata oggi, dopo una Palma d'oro non assegnata e diversi problemi legati alla pandemia ...