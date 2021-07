Si schianta contro una moto | poi fugge | morto un 28enne | caccia al pirata della strada

Advertising

Centotorri : #100torri CRONACA – Rivoli, auto si schianta contro il guardrail, gravissimo 50enne di Asti - KanaoWgf : Armatto: Sono il tuo aereoplanino Lisa *un aereo molto casualmente si schianta contro la torre* AHAHAHHAHAHAHA - Giorno_Legnano : Legnano, moto si schianta contro un'auto: muore centuaro di 32 anni - News24Italy : #Si schianta contro il guard rail con la moto: muore sul colpo - Nazione_Umbria : Ubriaca, si schianta contro un’auto -

Ultime Notizie dalla rete : schianta contro

IL GIORNO

APPROFONDIMENTI RECANATI Non bastano le sirene spiegate e il lampeggiante: si...La scena è stata ripresa anche da alcune persone a riva, che hanno notato immediatamente lo strano andamento della barca, che ha poi iniziato a 'puntare'la riva, occupata da uno stabilimento ...Un aereo AN-26, di fabbricazione sovietica, si è schiantato con 28 persone a bordo nella remota penisola della Kamchatka, nell'estremo oriente russo. Le cause della tragedia non sono ancora chiare ma, ...Alla guida dell’utilitaria una ragazza, uscita miracolosamente illesa dall’urto. Traffico bloccato per circa un’ora ...