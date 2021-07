Segnalato il caso di un cinese ricoverato a Bergamo per Covid un mese prima del “paziente zero” (Di martedì 6 luglio 2021) Il 26 gennaio 2020, quasi un mese prima del “paziente zero” di Codogno, un cittadino cinese di 54 anni venne ricoverato all’ospedale Bolognini’ di Seriate, in provincia di Bergamo, con sintomi riconducibili al Covid. Una notizia clamorosa che, se fosse confermata, inguaierebbe il ministro Speranza e lo staff del ministero. Denuncia anonima sul paziente zero All’epoca, il governo aveva avviato la campagna che invitava a non definire il virus cinese. Addirittura, il presidente Mattarella, due settimane dopo, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 luglio 2021) Il 26 gennaio 2020, quasi undel “” di Codogno, un cittadinodi 54 anni venneall’ospedale Bolognini’ di Seriate, in provincia di, con sintomi riconducibili al. Una notizia clamorosa che, se fosse confermata, inguaierebbe il ministro Speranza e lo staff del ministero. Denuncia anonima sulAll’epoca, il governo aveva avviato la campagna che invitava a non definire il virus. Addirittura, il presidente Mattarella, due settimane dopo, ...

