Advertising

gilnar76 : Romeo Agresti esalta Di Lorenzo: 'Mi ha davvero impressionato' #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli - Spazio_Napoli : Romeo Agresti esalta Di Lorenzo: 'Mi ha davvero impressionato' - adelisia74 : @NeneJuventi Trapela poco comunque Romeo Agresti - Gabri_Juventus : ? Rovella farà il ritiro con il Genoa e l’intenzione della Juve è quella di lasciarlo in prestito tra le fila rosso… - GigiMil6 : @LeonettiFrank In tanti lo dicevano, primo fra tutti Romeo Agresti -

Ultime Notizie dalla rete : Romeo Agresti

Spazio Napoli

Secondo quanto riportanoe Marcello Chirico , la Juventus sta spingendo per il prestito biennale con obbligo di riscatto per una cifra totale di circa 32 milioni . A questi, verrà ...Countdown anche per l'annuncio di #Arrivabene, prossimo amministratore delegato @GoalItalia?(@romeoagresti) June 6, 2021 Secondo quanto rivelato dadi 'Goal Italia', ...Di Chiesa e Morata le reti nei tempi regolamentari, mentre ai rigori per la Spagna fatali i rigori sbagliati da Dani Olmo e Morata.Classe 2002, nato e cresciuto a Palermo, il baby attaccante ha stregato il globo bianconero: tra rinnovo e un percorso di crescita in ascesa.