Roma, tentato furto aggravato: arrestato un 31enne (Di martedì 6 luglio 2021) Roma – Una pattuglia dei Carabinieri della Squadra d’Intervento Operativo dell’8^ Reggimento Lazio, nel corso di un servizio di vigilanza nell’area di Castel Sant’Angelo, hanno arrestato un cittadino nigeriano di 31 anni, per il reato di tentato furto aggravato su autovettura. I Carabinieri, in transito in via Crescenzio giunti all’incrocio con via Orazio hanno notato il 31enne, già noto alle forze dell’ordine, che correva in strada e lo hanno bloccato. Con il supporto di una pattuglia della Stazione di Roma Prati hanno accertato che il 31enne era stato ... Leggi su lopinionista (Di martedì 6 luglio 2021)– Una pattuglia dei Carabinieri della Squadra d’Intervento Operativo dell’8^ Reggimento Lazio, nel corso di un servizio di vigilanza nell’area di Castel Sant’Angelo, hannoun cittadino nigeriano di 31 anni, per il reato disu autovettura. I Carabinieri, in transito in via Crescenzio giunti all’incrocio con via Orazio hanno notato il, già noto alle forze dell’ordine, che correva in strada e lo hanno bloccato. Con il supporto di una pattuglia della Stazione diPrati hanno accertato che ilera stato ...

Advertising

CalcioPillole : Stephan #ElShaarawy rischia di passare dei guai. L'attaccante della Roma è stato denunciato per lesioni gravi dal l… - son_gobbo : Roma, El Shaarawy indagato per lesioni dopo il tentato furto della sua auto - infoitsport : Roma, El Shaarawy indagato per lesioni dopo il tentato furto della sua auto - Andrea71797280 : @LegaSalvini Ciao On Matteo Salvini, tutto e' cominciato il 26/01/2017 accusato di tentato omicidio,dopo 4 anni e 1… - infoitsport : Roma, El Shaarawy indagato per lesioni dopo il tentato furto della sua auto -

Ultime Notizie dalla rete : Roma tentato Milano, Luca Bernardo sarà lo sfidante di Sala L'ufficialità è arrivato questo pomeriggio al termine del vertice del centrodestra a Roma che ha ... Lo stesso Luca Bernardo nel 2006 aveva tentato la carriera politica, candidandosi nella lista di ...

Uccide l'amico con 70 coltellate: 12enne muore decapitato: "Era uno spione" L'assassino, che aveva 14 anni al momento dell'aggressione mortale, ha affermato che Roberts aveva portato con sé un coltello, aggiungendo di aver "perso il controllo" quando il 12enne ha tentato di ...

Roma, El Shaarawy indagato per lesioni dopo il tentato furto della sua auto Calciomercato.com Roma, tentato furto aggravato: arrestato un 31enne ROMA - Una pattuglia dei Carabinieri della Squadra d’Intervento Operativo dell’8^ Reggimento Lazio, nel corso di un servizio di vigilanza nell’area di ...

Come giocherà la nuova Roma di Mourinho? Probabile formazione Siamo agli inizi di Luglio e ovviamente siamo ancora in alto mare per capire le idee del nuovo allenatore della Roma Mourinho. Ma conoscendolo abbiamo ...

L'ufficialità è arrivato questo pomeriggio al termine del vertice del centrodestra ache ha ... Lo stesso Luca Bernardo nel 2006 avevala carriera politica, candidandosi nella lista di ...L'assassino, che aveva 14 anni al momento dell'aggressione mortale, ha affermato che Roberts aveva portato con sé un coltello, aggiungendo di aver "perso il controllo" quando il 12enne hadi ...ROMA - Una pattuglia dei Carabinieri della Squadra d’Intervento Operativo dell’8^ Reggimento Lazio, nel corso di un servizio di vigilanza nell’area di ...Siamo agli inizi di Luglio e ovviamente siamo ancora in alto mare per capire le idee del nuovo allenatore della Roma Mourinho. Ma conoscendolo abbiamo ...