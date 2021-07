Reggio Calabria, flashmob ironico contro l’isola pedonale in Via Marina alta. Fazio: “il Sindaco Falcomatà spieghi questa scelta” [VIDEO INTERVISTA] (Di martedì 6 luglio 2021) Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb / Nastri blu al polso e applausi verso Palazzo San Giorgio: i cittadini di Reggio Calabria sono scesi in piazza per mostrare il proprio dissenso contro l’isola pedonale istituita nella parte alta del Lungomare Falcomatà Un dissenso che si è sviluppato sulle strade, sfociato di conseguenza anche su Facebook, da cui infine è nato un evento di protesta quasi ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021) Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb / Nastri blu al polso e applausi verso Palazzo San Giorgio: i cittadini disono scesi in piazza per mostrare il proprio dissensoistituita nella partedel LungomareUn dissenso che si è sviluppato sulle strade, sfociato di conseguenza anche su Facebook, da cui infine è nato un evento di protesta quasi ...

Advertising

poliziadistato : Foto tenerissima da Reggio Calabria, dove i poliziotti delle Volanti, intervenuti per un incendio in uno stabile, h… - poliziadistato : Il tuo sorriso è per noi il regalo più bello?? Lei è la bimba morsa da una vipera Per far arrivare in tempi record… - PaolaSimonin : RT @massimo4951: Ancora niente per la piccola Amber io ci riprovo Femminuccia 4 mesi cerca adozione futura taglia media si trova a Reggio C… - CCISS_Ministero : A2 Autostrada del Mediterraneo traffico bloccato causa incidente a A2 Svincolo Lauria Nord (Km 138) in direzione S… - paolaokaasan : RT @massimo4951: Ancora niente per la piccola Amber io ci riprovo Femminuccia 4 mesi cerca adozione futura taglia media si trova a Reggio C… -